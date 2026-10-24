Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

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Formula 1'in yıldız isimlerinden Lewis Hamilton ile dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ilişkisine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ferrari pilotu Hamilton'ın, 21 Ekim'de 46 yaşına giren sevgilisine milyon dolarlık bir otomobil hediye ettiği ileri sürüldü.

3,5 MİLYON DOLARLIK BUGATTI İDDİASI

Ortaya atılan iddiaya göre Lewis Hamilton, Kim Kardashian'ın doğum günü için 3 milyon 500 bin dolar değerinde bir Bugatti Veyron satın aldı.

DOĞUM GÜNÜNÜ AİLESİYLE KUTLADI

Kim Kardashian, 46. yaş gününü Beverly Hills'teki Waldorf Astoria otelinde bulunan Baldi restoranında ailesiyle birlikte kutladı. Doğum günü kutlamasına annesi Kris Jenner ve kardeşleri de katılırken, Hamilton'ın ABD Grand Prix'si hazırlıkları nedeniyle organizasyonda yer almadığı belirtildi. Çiftin daha önce Filipinler'de birlikte tatil yaptığı ve Kardashian'ın doğum gününü erkenden kutladığı da basına yansıdı.

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞAMIYORLAR

2026 yılında birliktelikleriyle dikkat çeken Hamilton ve Kardashian, yıl boyunca çeşitli organizasyonlarda birlikte görüntülendi. Kardashian, Monaco Grand Prix'sinde de İngiliz pilota destek verdi.

Kaynak: Haberler.com