Ürdün Başbakanı Hasan, kilisede 7 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı saydı

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, dün bir kiliseye silahlı kişilerin ateş açması sonucu 7 kişinin öldürüldüğü saldırının "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

Ürdün'ün Karak iline bağlı Hmood kasabasındaki bir kiliseye cenazeye töreni sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Ürdün Başbakanı Cafer Hasan yaptığı açıklamada, "Terörizmin vatanı ve dini yoktur ve bu ülkede fitne ve aşırıcılık yayanlara yer olmayacaktır. Adaletin eli, bu alçakça eyleme karışan herkese ulaşacaktır. Günahkar, suçlu ve sapkın eller cezasız kalmayacaklardır. Kral, tüm kurumlarımıza suçluları adalete teslim etmek ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için tüm kaynaklarımızı seferber etme talimatı vermiştir. Kurumlarımız tereddüt etmeyecek ve onları yakalayacağız. Bu, terörist ideolojinin ve kör aşırıcılığın bir sonucudur ve toplumun bu yolda ilerlemesine izin vermeyeceğiz. İsyan kışkırtan herkese ve toplumumuza aşırıcılığın girmesine yol açmaya çalışan herkese karşı en sert yasal önlemleri alacağız. Bu temel ve gerekli bir husustur" ifadelerini kullandı.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürü Abeidallah Al Ma'aitah da açıklamasında, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Al Farrayeh, saldırının "aşırılıkçılar" tarafından gerçekleştirildiğini, ancak bunların Ürdün içindeki veya dışındaki bilinen gruplarla herhangi bir bağlantısının olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Ürdün Sağlık Bakanı ise 40 kişinin yaralandığını aktardı.

"Demir yumrukla cezalandırılacaklar"

Ürdün Kralı II. Abdullah saldırıdan saatler sonra askeri üniforma giyerek Karak'ı ziyaret etti ve faillerin "demir yumrukla" cezalandırılacağını söyledi. Kral II. Abdullah, "Karak'a yönelik terör saldırısına en sert misillemeyle karşılık verilecektir. Kurşunlarıyla Ürdünlüleri bölebileceklerini sananların, birliğimiz karşısında hiçbir şansı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı