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Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

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Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü Haber Videosunu İzle
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru bir kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan düştü. Kafa üstü yere çakılan eğitmen hastanede kurtarılamadı ve Ayvalık'ta toprağa verildi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim kursunda çalışan kişi, korkuluk demirinin kopması sonucu aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan şahıs hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

YAVRU KEDİ İÇİN UZANDI, KORKULUK KOPTU

Olay, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan Şahin T. ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Şahin T. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin T. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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