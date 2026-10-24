İnşaatta çalışan Avrupa şampiyonu Ahmet Ertekin, 150'ye yakın sporcu yetiştiriyor

ANTALYA'da yaklaşık 6 yıl önce inşaatlarda çalışırken bir yandan antrenman yapan Ahmet Ertekin (26), muay thai sporunda Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra dünya ikinciliği elde etti. Ertekin, bugün kendi spor salonunda yaklaşık 150 sporcu yetiştiriyor.

Ahmet Ertekin'in dövüş sporlarına ilgisi lise yıllarında başladı. Arkadaşlarının spor salonuna gittiğini gören Ertekin, bir süre sonra kendisi de antrenman yapmaya başladı. Ahmet Ertekin'in kendini korumak amacıyla başladığı muay thai, kısa sürede hayatının merkezine yerleşti. Antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ertekin, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dikkat çekti. Sporculuk kariyerinin ilk yıllarında ailesinin mesleği olan inşaat işlerinde çalışan Ahmet Ertekin, ağır çalışma koşullarına rağmen antrenmanlarını sürdürdü.

'BEDENİMİ DEMİR DÖVER GİBİ DÖVÜYORMUŞUM'

İnşaatta geçirdiği yılların fiziksel olarak kendisine büyük katkı sağladığını anlatan Ertekin, "Dedem ve babam inşaatçı. Ben de onların yanında sürekli inşaatlarda çalıştım. Liseye giderken arkadaşlarımın spor salonuna gittiğini gördüm ve heveslendim. Bu hevesin ardından dövüş sporlarına ilgi duydum" dedi.

O dönem çalışma ve antrenman hayatının birlikte yürüdüğünü belirten Ahmet Ertekin, "Gerçekten ağır ve zor şartlarda hem antrenman hem de çalışma durumu oluşuyordu. Bu seviyelere kadar gelmemdeki en büyük unsur bence inşaatlarda çalışmam. Çünkü orada bedenimi demir döver gibi dövüyormuşum. Bunu sonraki zamanlarda fark etmeye başladım" diye konuştu.

ZORLUKLARIN ARDINDAN DÜNYA DERECESİ

İnşaatta çalıştığı dönemde spor kariyerinden vazgeçmeyen Ertekin, zamanla milli takıma kadar yükseldi. Muay thai ve kick boksta Türkiye'yi farklı uluslararası organizasyonlarda temsil eden Ahmet Ertekin, yaklaşık 10 ülkede milli takım adına müsabakalara katıldı. Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra, dünya ikinciliği elde eden milli sporcu, yıllar önce koyduğu hedeflere ulaşmayı başardı. Yaşadığı sürecin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını belirten Ertekin, "Büyük zorluklar yaşadım, büyük fedakarlıklar yaptım. Ama o zorlukların bana çok büyük katkıları oldu. Çünkü hayatı kazanmanın ne kadar zor olduğunu orada öğrendim" ifadelerini kullandı. Başarıya ulaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Ahmet Ertekin, "Herkesin yapabileceği bir şeyi başarmış olmak çok güzel bir duygu. İnsanı gerçekten çok tatmin ediyor. Bir insanın gerçekten yaşaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'150'YE YAKIN AKTİF SPORCUM VAR'

Sporculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe de yönelen Ertekin, kentte kendi spor salonunu açtı. Ertekin, "Uğraştığım sporun adı muay thai. Aynı zamanda kick boksta ülkemi defalarca kez temsil etmiş bir sporcuyum. Şu an resmi olarak dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonuyum. Bunun yanında 10'a yakın ülkede milli takımımızı temsil etmek adına müsabakalara katıldım. Bunun dışında kendi spor salonumu açtım. 150'ye yakın şu an aktif sporcum var. Şu an aktif dövüşen öğrencilerim de var" dedi.

İnşaatlarda çalışırken yaşadığı zorlukların bugün sporcularına yaklaşımını da etkilediğini söyleyen Ertekin, "İnsanın demir gibi dövülmesi gerekiyor. Bunun için de zorluk görmesi gerekiyor. Yaşadığım zorlukların bana çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Şimdi sporcularımı yetiştirirken onların da mücadele etmeyi öğrenmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı