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Fatih'te otomobille çarpışan motosikletin yolcusu Çiğdem Aktaş toprağa verildi

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Fatih'te otomobille çarpışan motosikletin yolcusu Çiğdem Aktaş toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Fatih'te otomobille çarpışan motosikletin yolcusu Çiğdem Aktaş toprağa verildi
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Fatih'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yolcu Çiğdem Aktaş (21) öldü, sürücü Ö.B. (22) ağır yaralandı. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Aktaş, Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi; babası otomobilin hızlı ve ters yönden geldiğinin söylendiğini aktardı.

FATİH'te otomobille çarpışan motosikletteki yolcu Çiğdem Aktaş (21) hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Ö.B. (22) ağır yaralandı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Aktaş, Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Necmi Aktaş, "Otomobilin çok hızlı ve ters yönden geldiğini söylediler" dedi.

Kaza, 22 Ekim saat 00.18 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ö.B. ile yolcu Çiğdem Aktaş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti. Ö.B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken Aktaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Çiğdem Aktaş'ın cenazesi, Fatih'teki Sümbül Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÇOK HIZLI GELİYORMUŞ'

Çiğdem Aktaş'ın babası Necmi Aktaş, "Kimsenin çocuğu ölmesin istiyorum. Benim kızım aşçıydı. Kaza, işten çıkıp eve geldiği sırada gece 00.30 civarlarında olmuş. Kaza arkadaşının motoruyla mı oldu, kendi motoruyla mı oldu, onu tam olarak bilmiyorum. Otomobilin çok hızlı geldiğini ve ters yönden geldiğini söylediler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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