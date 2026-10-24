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MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

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MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
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MasterChef Türkiye’nin cuma akşamı sürpriz şekilde tekrar bölümüyle ekrana gelmesi "Yarışma bitti mi?" tartışması başlatırken, yayının aksama nedeninin stüdyoyu su basması ve çekimlerin durması olduğu öğrenildi.

  • İstanbul'daki sağanak yağış sonrası MasterChef Türkiye çekimlerinin yapıldığı stüdyoyu su bastı ve çekimlere geçici olarak ara verildi.
  • Stok bölümlerin tükenmesi ve çekim takviminin aksaması nedeniyle cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölüm yayınlandı.
  • Stüdyodaki temizlik, teknik bakım ve onarım çalışmalarının ardından çekimlerin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini koruyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelmesi izleyicileri şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede "Çekimler durdu mu?", "MasterChef bitti mi?" ve "Final mi yaptı?" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti.

STÜDYOYU SU BASTI, ÇEKİMLER DURDURULDU

Yayın takviminde yaşanan bu ani değişikliğin arkasındaki neden ortaya çıktı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yarışmanın çekimlerinin yapıldığı stüdyoyu su bastı. Su baskını sonucu çekim alanı ve teknik ekipmanlar olumsuz etkilenirken, çekimlere geçici olarak ara verilmek zorunda kalındı.

STOK BÖLÜMLER TÜKENDİ, YENİ BÖLÜM YETİŞMEDİ

ÇEKİM takviminin aksaması ve elde kalan stok bölümlerin de tükenmesi nedeniyle yeni bölüm cuma akşamına yetiştirilemedi. Kanal yönetimi, yayın akışında zorunlu değişikliğe giderek ekranlara tekrar bölüm getirdi.

YAYIN AKIŞINDA GÖZLER TEKNİK ÇALIŞMALARDA

Stüdyodaki temizlik, teknik bakım ve onarım çalışmalarının ardından çekimlerin yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. TV8 yayın akışında önümüzdeki günlerde güncellemeler yapılması beklenirken, yeni bölümlerin çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte izleyiciyle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bana göre boş bir yayın ve fuzuli israf...bir kere seyrettim ve bir daha seyretmedim.. çünkü eğitici hiçbir özelliği yok yarışmacıları ezme ve hakarete varan boyutta ve insanı sinirlendiren bir program...olmasa daha iyi olur...

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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Şimdiye kadarki en kaos programdı komple kaldırılsın

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