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Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı

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Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı Haber Videosunu İzle
Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı
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İzmir'deki Geon Festival'de sahne alan Hadise, fuşya tonlarındaki sahne kostümü ve konserin sonunda sergilediği cesur kapanış dansıyla geceye damga vurdu.

Şarkıcı Hadise, İzmir’de düzenlenen Geon Festival kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahne aldı. Konser boyunca performansı ve fuşya tonlarındaki sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, gecenin sonunda sergilediği cesur kapanış dansıyla "yok artık" dedirtti. 

Kaynak: Haberler.com
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