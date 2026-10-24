Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat zaptını onaylaması, Yunanistan'da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Atina’daki endişeyi gözler önüne seren gelişmeyi değerlendiren Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, Ankara'nın hamlesinin bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini söyledi.

"ONAY KARARI SİYASİ AÇIDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Yunan merkezli iEidiseis.gr'nin "Insight" adlı yayınına konuk olan Profesör Petros Liakouras, mutabakatın onaylanmasının Yunanistan açısından olumsuz bir gelişme olarak görüldüğünü belirtti. Asıl meselenin bu onayın yeni bir hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı olduğunu ifade eden Liakouras, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken kabulün daha önce gerçekleştiğini ve onay sürecinin tamamlanmasının tek başına mutabakatın geçerliliğini değiştirmediğini savundu. Yunanistan'ın anlaşmaya başından beri itiraz ettiğini hatırlatan profesör, "Başından beri işe yaramadı" ifadesini kullansa da parlamentonun aldığı kararın siyasi açıdan son derece kritik bir hamle olduğunu vurguladı.

"LİBYA, TÜRKİYE'NİN ARABASINA BAĞLANDI"

Açıklamalarında Türkiye'nin diplomatik başarısına dikkat çeken Liakouras, parlamentonun onayıyla birlikte Libya'nın Türkiye ile çok daha uyumlu bir çizgiye geldiğini belirtti. Yunan profesör, "Libya'nın Türkiye'nin arabasına bağlandığını söylerken Ankara'dan gelen hamlenin hesapları bozduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Kararın en net sonucunun Türkiye'nin elde ettiği siyasi kazanç olduğunu kaydeden Liakouras, parlamentonun mutabakatı onaylamasıyla Türkiye'nin bölgede ön plana çıkmasının önünün tamamen açıldığını söyledi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE DAHA DA GÜÇLENDİ"

Gelişmenin yalnızca hukuki bir süreç olarak ele alınmaması gerektiğini ve Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Liakouras, yaşananların Türkiye'nin bölgedeki pozisyonunu daha da güçlendirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin süreç boyunca karşı tarafın mutabakat hükümlerini tam olarak uygulayacağından emin olmak istediğini belirten profesör, onay sürecinin tamamlanmasının Ankara adına büyük bir siyasi kazanım anlamına geldiğini ifade etti.

"HERKESİ ŞAŞIRTTI, HAZIRLIKSIZ YAKALADI"

Yunanistan tarafındaki yankıları ve Atina'nın tepkisini de değerlendiren Liakouras, Yunanistan'ın Libya ile iletişim kurmakta ciddi güçlükler yaşadığına dikkat çekti. Gelişmenin Atina yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı ve Ankara'ya yönelik öfke yarattığını belirten Liakouras, "Açıkçası, sanırım herkesi şaşırttı, hazırlıksız yakaladı" itirafında bulundu.

Avrupa'nın bu süreçte Yunanistan'la dayanışma içinde olması gerektiğini savunan Liakouras'ın analizleri, Libya Temsilciler Meclisi'nin onay kararının Atina'da sadece hukuki boyutuyla değil, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan askeri ve siyasi nüfuzu açısından derin bir endişeyle tartışıldığını kanıtladı.

Kaynak: Haberler.com