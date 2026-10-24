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Fransa'da 135 kişi gözaltına alındı, 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi

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Fransa'da 135 kişi gözaltına alındı, 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi
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Fransa genelinde sürdürülen gösterilerde yerel saatle 13.00'e kadar 135 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 136 kamu düzeni ihlalinin kaydedildiğini, ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmanın yanı sıra ordu birliklerinin görevlendirildiğini açıkladı.

FRANSA genelinde düzenlenen gösterilerde yerel saatle 13.00'e kadar 135 kişi gözaltına alındı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede 70 bin polis ve jandarmanın yanı sıra ordu birlikleri de görevlendirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez düzenlediği basın toplantısında, ülke çapında devam eden protestolarda yerel saatle 13.00'e kadar 135 kişinin gözaltına alındığını ve 136 kamu düzeni ihlalinin kayıtlara geçtiğini açıkladı. Nunez, meydanlarda ve kamuya açık alanlarda gerçekleştirilen eylemlere şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını belirtti. Başkent Paris'in yanı sıra Lille, Strasbourg, Mulhouse, Grenoble, Marsilya, Toulouse ve Amiens gibi kentlerde gösterilere izin verildiği bildirildi.

Güvenlik gerekçesiyle başkent Paris'te toplu taşıma işletmecisi RATP, sabah saatlerinden itibaren 24 metro istasyonunun hizmete kapatıldığını duyurdu. Gösterilerin şehir merkezinin büyük bölümünde yasaklandığı Lyon'da ise toplanan küçük gruplar güvenlik güçleri tarafından biber gazı kullanılarak dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Nunez, muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma personelinin görevlendirildiğini, ayrıca orduya bağlı askerlerin de emniyet güçlerine destek vermek üzere sahaya indirildiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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