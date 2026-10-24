Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

İspanya La Liga'da gözler Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'ya çevrildi. Dev karşılaşma öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun üzerinde çalıştığı ilk 11 seçenekleri gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Portekizli teknik adamın hazırladığı üç farklı kadro planının tamamında Arda Güler bulunuyor.

MOURINHO'NUN ÜÇ PLANINDA DA ARDA GÜLER VAR

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Jose Mourinho, Barcelona karşısında sahaya süreceği kadro için üç farklı seçenek üzerinde duruyor.

Bu planların ortak noktası ise milli futbolcu Arda Güler. Genç yıldızın hangi bölgede görev yapacağı henüz netleşmese de üç seçenekte de ilk 11'de düşünülmesi dikkat çekiyor. Arda Güler'in yanı sıra Courtois, Konate, Cucurella, Tchouameni, Diomande, Bellingham, Valverde ve Mbappe'nin de tüm planlarda yer aldığı öne sürüldü.

ARDA GÜLER İÇİN İKİ FARKLI POZİSYON

Mourinho'nun ilk seçeneğinde Federico Valverde'nin sağ bekte görevlendirilmesi planlanıyor. Bu durumda Arda Güler'in orta sahada, Endrick veya Bernardo Silva'nın ise sağ kanatta forma giymesi bekleniyor. İkinci seçenekte Dumfries ya da Trent Alexander-Arnold'un sağ bekte görev alması düşünülüyor. Böyle bir tercihte Arda Güler sağ kanada geçerken Valverde, Tchouameni ile birlikte orta sahada oynayacak. Üçüncü planda ise sağ bekte yine Dumfries veya Trent'in görev alması, Valverde'nin sağ kanatta, Arda Güler'in ise merkezde değerlendirilmesi öngörülüyor.

İLK 11'İ VALVERDE'NİN POZİSYONU BELİRLEYECEK

Üç farklı kadro seçeneğinde de yer alan Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk düdükle birlikte sahada olması bekleniyor. Mourinho'nun hücum ve orta saha dengesini belirleyecek en önemli kararının ise Federico Valverde'yi hangi bölgede kullanacağı olduğu ifade ediliyor. Portekizli teknik adamın sağ bek tercihi, Arda Güler'in merkezde mi yoksa sağ kanatta mı oynayacağını da doğrudan etkileyecek.

EL CLASICO ÖNCESİ 6 PUANLIK FARK

Barcelona ile Real Madrid arasındaki sezonun ilk El Clasico karşılaşmasının 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da oynanması planlanıyor. Ligde oynadığı dokuz karşılaşmanın tamamını kazandığı belirtilen Barcelona, 27 puanla mücadeleye hazırlanırken Real Madrid'in ise dokuz maç sonunda 21 puanı bulunuyor. İki takım arasındaki 6 puanlık fark, dev karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.

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Kaynak: Haberler.com