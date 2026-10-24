Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

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Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ve babası yaralı olarak kurtarıldı.

SABAH SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ İBRAHİM KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne ve baba yaralı olarak kurtarıldı. Evde bulunan 12 yaşındaki İbrahim K.'ya ulaşmak için çalışma yürüten ekipler, detaylı arama sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaştı. İbrahim K.'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı