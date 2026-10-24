Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bazı marketlerde uygulanan çanta bantlama ve kişisel eşyaları dolaba bırakma zorunluluğu, vatandaşların tepkisine neden oldu. Artan şikayetler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi, ilgili işletmelere uygulamaya son vermeleri yönünde tebligat gönderdi. Belediyenin son ziyaretlerinde ise marketlerin bu uygulamalardan vazgeçtiği görüldü.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların sosyal medya, WhatsApp ihbar hatları ve Çözüm Merkezi üzerinden çok sayıda şikayette bulunduğunu belirtti. Şikayetlerin Belediye Başkanı Murat Ercan'a da iletildiğini aktaran Ocak, işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Ocak, "Biz de ismine, cismine, harf sayısına bakmaksızın bu tür uygulamaları yapan tüm marketlere gerekli tebligatlarımızı yaptık. 'Vatandaşımızı rencide eden, peşinen suçlu kabul eden bu uygulamaya derhal son verin' dedik. Ardından ilgili bakanlıklara ve resmi kurumlara bilgi notlarımızı ve resmi yazışmalarımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

MARKETLER UYGULAMADAN VAZGEÇTİ

Yapılan uyarıların ardından işletmeleri yeniden ziyaret ettiklerini belirten Ocak, çantaların bantlanması ve eşyaların dolaplara bırakılması uygulamalarının sona erdiğini açıkladı.

Ocak, "Son durumla ilgili işletmeleri ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz." dedi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VATANDAŞI MAĞDUR ETMEMELİ"

Marketlerin hırsızlık nedeniyle maddi kayıp yaşamasını istemediklerini vurgulayan Ocak, güvenlik tedbirlerinin müşterileri rahatsız etmeyecek ve mağduriyet oluşturmayacak şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA