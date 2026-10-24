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İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı

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İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı Haber Videosunu İzle
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
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İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda aday konuşmaları sırasında atılan sloganlar ve açılan bayraklar nedeniyle avukat grupları arasında yumruklu kavgaya varan gerginlik yaşandı; divan heyeti olaylar üzerine kurula 15 dakika ara verdi.

  • İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yeter sayının sağlanmasının ardından başladı.
  • Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından açılan LGBT+ bayrağı ve karşılıklı sloganlar sonrası çıkan yumruklaşmalar nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi.
  • Cumhuriyetçi Güç Birliği başkan adayı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın konuşması sırasında salonda Türk bayrağı açıldı ve 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' ile 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı.

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yeter sayının sağlanmasının ardından başladı. Divan başkanlığının oluşturulması ve baro yönetimi devrinin ardından kürsüye çıkan adayların konuşmaları sırasında salonda tansiyon yükseldi. Sloganlar ve tepkiler üzerine çıkan arbede ve yumruklaşmalar nedeniyle genel kurula ara verilmek zorunda kalındı.

SLOGAN DÜELLOSU YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bağımsız Avukatlar Grubu adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda gerginlik patlak verdi. Dinç’in konuşması sonrası LGBT+ bayrağı açan bir grup avukat “Nefrete inat, yaşasın hayat” sloganları attı. Bu duruma tepki gösteren başka bir avukat grubu ise “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla karşılık verdi. Gruplar arasında tırmanan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek yumruklaşmaya dönüştü. Yaşanan arbede üzerine divan heyeti genel kurula 15 dakika ara verdi. Tarafların sakinleşmesinin ardından kurul, aday konuşmalarıyla kaldığı yerden devam etti.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Gerginliğin yaşandığı genel kurulda dikkat çeken bir diğer an ise Cumhuriyetçi Güç Birliği’nin başkan adayı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın konuşması sırasında yaşandı. Kocasakal kürsüdeyken salonda Türk bayrağı açılarak “Ne Mutlu Türk’üm diyene” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı. 

DİVAN BAŞKANLIĞINDAN MÜDAHALE 

Yükselen sesler üzerine Divan Başkanlığı müdahalede bulunarak, Türk bayrağının salondaki tüm avukatların ortak değeri olduğunu ve seçim malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini belirten bir uyarı anonsu yaptı.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıelhakifan:

ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün sizin gibi askeri oldugundan haberi varmı acaba ..

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Haber Yorumlarıakil çelik:

Ne kadar lgbt ye sempati duyan bir kitle varmış

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Haber Yorumları2c7vk7bc8x:

TÜRK BAYRAĞI kimseyi rahatsız etmesin rahatsız olan …….

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Haber YorumlarıHakan T:

Adaletimiz yerlerde süründüğü zamanlarda avukatlar birbirine girmiş ??

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Haber Yorumları128547Ab&:

Şu baban Eko 560 milyarı geri verse adalet yerini bulacak

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Haber Yorumlarıdervis koc:

Bu tiplere bayılıyorum. Hırsızların ardından mitingler düzenleyen tipler adalet diyor ya. Önce ahlak ahlak sonra adalet zaten tecelli eder

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