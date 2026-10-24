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Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

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Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı Haber Videosunu İzle
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
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Arabesk müziğin usta isimlerinden 81 yaşındaki Hakkı Bulut, İstanbul'da sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu yükselen sanatçının rahatsızlanmasına, kaybettiğini düşündüğü cüzdanını uzun süre aramasının neden olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda rahatsızlandı. Tansiyonu yükselen 81 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale, mekana çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bulut, ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CÜZDANINI KAYBETTİĞİNİ SANINCA TANSİYONU YÜKSELDİ

Magazin Burada'nın haberine göre; ünlü sanatçının fenalaşmasının ardındaki neden de ortaya çıktı. Hakkı Bulut'un kimlik belgesi ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını kaybettiğini düşündüğü, uzun süre aramasına rağmen bulamayınca tansiyonunun yükseldiği öğrenildi. Bulut'un kayıp sandığı cüzdanı daha sonra evinde bulundu. Sanatçıya da cüzdanının bulunduğu bilgisi verildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN EVİNE DÖNDÜ

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Hakkı Bulut, kızı Nazlı Bulut ile birlikte evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçının evinde dinlendiği öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

81 ? yaşında cüzdanını arıyor bu yaşta yemekhanelerde şarkı söylüyor…..

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Parası olsa herhalde oturur yerinde. Çocukları yemiş belli..

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Haber Yorumlarıokancinkaya711:

Adamın ruhu genç demek ki

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Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Hakkı babaya çok geçmiş olsun diyoruz ama mal canın yongasıdır işte maalesef bir ispatı daha...

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