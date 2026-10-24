81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sahne aldığı restoranda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki arabesk sanatçısı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Geceyi hastanede geçiren ve çıkışta tekerlekli sandalyeyle görüntülenen Bulut, sağlık durumuyla ilgili sorulara "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy'de 1 saat spor yapacağım" yanıtını verdi.
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Tansiyonunun yükselmesi nedeniyle geceyi hastanede geçiren 81 yaşındaki sanatçı, çıkışta yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ÇIKTI, ARACINA YÜRÜYEREK BİNDİ
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir restoranda sahne aldığı sırada fenalaşan Bulut, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Tedavisi tamamlanan sanatçı, hastane çıkışına kadar tekerlekli sandalyeyle getirildi. Ardından ayağa kalkarak aracına yürüyen Bulut, kendisini bekleyenlere sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
"BİR SAAT SONRA SPOR YAPACAĞIM"
Rahatsızlığının tansiyonundan kaynaklandığını belirten Hakkı Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy'de 1 saat spor yapacağım" dedi.
Usta sanatçı, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.