81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

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Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Tansiyonunun yükselmesi nedeniyle geceyi hastanede geçiren 81 yaşındaki sanatçı, çıkışta yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ÇIKTI, ARACINA YÜRÜYEREK BİNDİ

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir restoranda sahne aldığı sırada fenalaşan Bulut, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi tamamlanan sanatçı, hastane çıkışına kadar tekerlekli sandalyeyle getirildi. Ardından ayağa kalkarak aracına yürüyen Bulut, kendisini bekleyenlere sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"BİR SAAT SONRA SPOR YAPACAĞIM"

Rahatsızlığının tansiyonundan kaynaklandığını belirten Hakkı Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy'de 1 saat spor yapacağım" dedi.

Usta sanatçı, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı