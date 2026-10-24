Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşmanın en pahalı bileti 60 bin liradan satışa sunulurken, en uygun bilet fiyatı 2 bin 800 lira olarak açıklandı. İki ezeli rakibin mücadelesini tribünden takip etmek isteyen taraftarları geniş bir fiyat aralığı bekliyor.
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
- Derbi bilet fiyatları 2 bin 800 lira ile 60 bin lira arasında değişiyor; en pahalı kategori Premium 60 bin lira, en ucuz kategoriler ve misafir tribünü 2 bin 800 lira.
- Karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak dev karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Açıklanan rakamlar arasında özellikle en yüksek fiyatlı bilet dikkat çekti.
EN PAHALI BİLET 60 BİN LİRA
Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 2 bin 800 liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor.
En yüksek fiyatlı bilet 60 bin lira olarak belirlenirken, en uygun kategorideki biletler 2 bin 800 liradan satışa sunulacak. Fenerbahçe taraftarları için ayrılan misafir tribünü biletlerinin fiyatı da 2 bin 800 lira olarak açıklandı.
DERBİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
- Premium: 60.000 TL
- Delux: 58.000 TL
- Lux: 56.000 TL
- Classic: 55.000 TL
- Kategori 1: 40.000 TL
- Kategori 2: 35.000 TL
- Kategori 3: 30.000 TL
- Kategori 4: 25.000 TL
- Kategori 5: 22.500 TL
- Kategori 6: 20.000 TL
- Kategori 7: 18.000 TL
- Kategori 8: 14.000 TL
- Kategori 9: 12.000 TL
- Kategori 10: 3.250 TL
- Kategori 11: 2.800 TL
- Misafir: 2.800 TL
DEV DERBİ PAZARTESİ AKŞAMI
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesi öncesinde bilet fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tribünlere çevrildi.