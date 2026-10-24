Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşmanın en pahalı bileti 60 bin liradan satışa sunulurken, en uygun bilet fiyatı 2 bin 800 lira olarak açıklandı. İki ezeli rakibin mücadelesini tribünden takip etmek isteyen taraftarları geniş bir fiyat aralığı bekliyor.

  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
  • Derbi bilet fiyatları 2 bin 800 lira ile 60 bin lira arasında değişiyor; en pahalı kategori Premium 60 bin lira, en ucuz kategoriler ve misafir tribünü 2 bin 800 lira.
  • Karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak dev karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Açıklanan rakamlar arasında özellikle en yüksek fiyatlı bilet dikkat çekti.

EN PAHALI BİLET 60 BİN LİRA

Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 2 bin 800 liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor.

En yüksek fiyatlı bilet 60 bin lira olarak belirlenirken, en uygun kategorideki biletler 2 bin 800 liradan satışa sunulacak. Fenerbahçe taraftarları için ayrılan misafir tribünü biletlerinin fiyatı da 2 bin 800 lira olarak açıklandı.

DERBİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

  • Premium: 60.000 TL
  • Delux: 58.000 TL
  • Lux: 56.000 TL
  • Classic: 55.000 TL
  • Kategori 1: 40.000 TL
  • Kategori 2: 35.000 TL
  • Kategori 3: 30.000 TL
  • Kategori 4: 25.000 TL
  • Kategori 5: 22.500 TL
  • Kategori 6: 20.000 TL
  • Kategori 7: 18.000 TL
  • Kategori 8: 14.000 TL
  • Kategori 9: 12.000 TL
  • Kategori 10: 3.250 TL
  • Kategori 11: 2.800 TL
  • Misafir: 2.800 TL

DEV DERBİ PAZARTESİ AKŞAMI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesi öncesinde bilet fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tribünlere çevrildi.

İlgili Haberler
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildiGalatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha varDerbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haberGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Kaynak: Haberler.com
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turistleri kiliseye alan rahip eylemcilere hareket çekti!

Kilisenin kapılarını turistlere açtı, eylemcilere böyle karşılık verdi
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti