Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

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Şanlıurfaspor’un eski başkan yardımcılarından Talay Beytemur’un karıştığı şiddet olayı sosyal medyada infial yarattı. Beytemur’un, elinde bıçakla bir vatandaşı darp ettiği ve bu anları üçüncü bir kişiye kaydettirerek sosyal medyada paylaştırdığı ortaya çıktı.

DAKİKALARCA ŞİDDET VE DEŞET ANLARI

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, eski kulüp yöneticisi Talay Beytemur’un elindeki bıçakla bir şahsı sıkıştırdığı ve dakikalarca darp ettiği anlar yer aldı. Mağdur şahsın çaresizce şiddete maruz kaldığı anların anbean kayıt altına alınarak servis edilmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Kaynak: Haberler.com