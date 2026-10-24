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İstanbul Sarıyer'deki operasyonda mavi ve kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı

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İstanbul Sarıyer'deki operasyonda mavi ve kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
İstanbul Sarıyer'deki operasyonda mavi ve kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.'nun Sarıyer'de bir ikamette bulunduğu belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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