Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, takımın ligdeki durumunu değerlendirdi. Son haftalarda alınan sonuçlara rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini belirten Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya seslendi.

Yıldırım, konuşmasının sonunda "Biz şampiyon olacağız, inanın!" ifadelerini kullandı. Başkanın bu sözleri salondaki üyeler tarafından alkışlarla karşılandı.

"İSMAİL KARTAL BENİMLE BİRLİKTE AYRILIR"

Teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa çağrılarına da tepki gösteren Yıldırım, deneyimli çalıştırıcının arkasında olduğunu açıkça dile getirdi.

Yıldırım, "Slavia Prag maçında bağırdılar: ' İsmail Kartal istifa.' İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi?" dedi.

"MAYISA KADAR SABREDİN"

İsmail Kartal'ın göreve getirilme sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, teknik direktör tercihine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Yıldırım, "İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi! Ne istiyorsunuz. Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez ama mayısa kadar sabredin ya!" ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL'U DA GALATASARAY'I DA YENERİZ"

Fenerbahçe'nin önündeki karşılaşmalara da değinen Yıldırım, takımına duyduğu güveni dile getirdi. Slavia Prag karşısında kaybedilen puanlara rağmen gelecek maçlardan umutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz." dedi.

"BEN İNANMADIĞIM ŞEYLERİ SÖYLEMEM"

Geçmişte yaşanan şampiyonluk yarışlarını hatırlatan Yıldırım, 2003 yılında göreve getirdiği Christoph Daum döneminden örnek verdi.

Yıldırım, "2003 yılında gençleri aldım ben. Rahmetli Daum'u da antrenör yaptım. Biz 11 puan geriye düştük. Rizespor maçı tekrarlandı, 8 puana düştü ilk yarının sonunda. Ne oldu? 5-6 puan önde, Beşiktaş'ı stadında gidip yendik ve şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM DEDİM"

Seçim sürecinde taraftarlara verdiği sözü hatırlatan Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın kulüp açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi, 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçeliler'e sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim." dedi.

"MAYISTAN SONRA BEN YOKUM"

Konuşmasında kulüpteki geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, mayıs ayından sonra Fenerbahçe'de olmayacağını yineledi. Yıldırım, "Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben Mayıs'tan sonra yokum. Bir daha kulübün içine gelmem. Kulübünüze sahip çıkın." sözleriyle üyelere çağrıda bulundu.

Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılımın düşük olmasını da eleştiren Yıldırım, toplantıya katılma hakkı bulunan 5 bin 416 üyeye rağmen salonda yaklaşık 350 kişinin yer aldığını belirterek tepki gösterdi.

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