Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanınan Türk müziğinin sevilen isimlerinden, Nev sahne adıyla tanınan Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

3 EYLÜL'DEN BU YANA HASTANEDEYDİ

Nev, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinde sağlık durumu ağırlaşan sanatçının geçtiğimiz günlerde ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı.

Menajeri İlker Ercan, Nev'in durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Sanatçının hayatını kaybettiğini menajeri İlker Ercan açıkladı. Ercan, "Çok üzgünüm kaybettik" sözleriyle Nev'in vefatını duyurdu.

Yakın dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ercan, yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum Nev’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak. Seni sadece bir sanatçı olarak değil, çok kıymetli bir dost, güzel bir insan olarak hatırlayacağım. Yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin. Huzur içinde uyu sevgili dostum. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."

ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA YER EDİNDİ

"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev, kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Sanatçının cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.