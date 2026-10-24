Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

Şarkıcı Nev hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. 3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ikinci kez entübe edilen sanatçının vefat haberini menajeri duyurdu.
- "Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanınan Nev sahne adlı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti.
- Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşamasının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
- Sanatçının vefatını menajeri İlker Ercan duyurdu; cenaze törenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla tanınan Türk müziğinin sevilen isimlerinden, Nev sahne adıyla tanınan Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.
3 EYLÜL'DEN BU YANA HASTANEDEYDİ
Nev, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinde sağlık durumu ağırlaşan sanatçının geçtiğimiz günlerde ikinci kez entübe edildiği açıklanmıştı.
Menajeri İlker Ercan, Nev'in durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti.
ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU
Sanatçının hayatını kaybettiğini menajeri İlker Ercan açıkladı. Ercan, "Çok üzgünüm kaybettik" sözleriyle Nev'in vefatını duyurdu.
Yakın dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ercan, yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostum Nev’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Hayatıma kattığın dostluğun, güzel anıların, müziğin ve o güzel kalbin bende her zaman yaşayacak. Seni sadece bir sanatçı olarak değil, çok kıymetli bir dost, güzel bir insan olarak hatırlayacağım. Yokluğuna alışmak kolay olmayacak. Hep güzel hatırlanacaksın, hep özleneceksin. Huzur içinde uyu sevgili dostum. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."
ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA YER EDİNDİ
"Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev, kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Sanatçının cenaze törenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.