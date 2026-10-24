Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler Haber Videosunu İzle
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Şekip Mosturoğlu'nun Türk futboluna yönelik sert açıklamalarıyla başladı. MHK soruşturmasına değinen Mosturoğlu, "Tutuklu bulunan MHK Başkanı'nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler ligin kaderini, şampiyonları, küme düşenleri belirlemiştir!" dedi. Türk futbolunda yaşananları "trajik bir tiyatro" olarak nitelendiren Mosturoğlu, soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.

  • Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yönetiminde başladı.
  • Mosturoğlu, tutuklu bulunan MHK Başkanı'nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemlerin ligin kaderini, şampiyonları ve küme düşenleri belirlediğini söyledi.
  • Mosturoğlu, MHK soruştumasının derinleştirilmesini ve Türk futbolunda isim değişikliği yerine köklü reform yapılmasını istedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yönetiminde başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı konuşma merakla beklenirken toplantının açılışında Türk futbolundaki hakem tartışmaları ve MHK soruşturması öne çıktı.

"LİGİN KADERİNİ, ŞAMPİYONLARI BELİRLEMİŞTİR"

Açılış konuşmasında Türk futbolunun uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin geçmişte yaptığı uyarıları hatırlattı.

Mosturoğlu, "Bizler Türk futbolunda sistem köhnemiş, kurumsal yapı çürümüş, isimlerin değişmesi yetmez reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Ancak bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söylemlerindeki haklılığı bir kez daha hem de çok acı bir şekilde tescil edilmiştir. Tutuklu bulunan MHK Başkanı’nın kişisel tercihleriyle görev alan hakemler ligin kaderini, şampiyonları, küme düşenleri belirlemiştir! Bu soruşturmanın başka bir noktaya verilmesi de bir olasılıktır." ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE TRAJİK BİR TİYATRO OYNANIYOR"

Türk futbolunun yönetim anlayışını da eleştiren Mosturoğlu, kulüp tarafından yıllardır yapılan açıklamalara dikkat çekti. Geçmişte dile getirdikleri sorunların bugün yaşanan gelişmelerle daha açık biçimde ortaya çıktığını belirten Mosturoğlu, Türk futbolunda gözler önünde "trajik bir tiyatro" oynandığını söyledi.

SORUŞTURMANIN DERİNLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

MHK soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Mosturoğlu, sürecin daha kapsamlı biçimde ele alınması gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın derinleştirilmesi yönündeki beklentisini dile getiren Mosturoğlu, Türk futbolunda yalnızca isimlerin değişmesinin yeterli olmayacağını, köklü bir reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüşFenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Haberler.com
2000

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıOsman Yagci:

Şekip musturoglumusun nesin sizin nereniz dogru nereden tutsan kopuyor onun icin siz veya sizler konuşmaya hakiniz yok kapat adami hasta edersiniz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Adam doğruları söylemiş. Ama tam olarak araştırılırsa şampiyonluklar gider FIFA ve UEFA bütün takımlarımızı askıya alabilir. Bence bu çok dallanıp budaklanacağı için belli bir yerde dururmak zorunda kalacak. Türkçesi üstü örtülecek. Herkesin yaptığı yanına kar kalacak.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Dervişoğlu:

Şike davasında adliye Koridorlarında yaktın bizi Şekip hangi Şekip di ? İnternete bakabilirsiniz.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıNecati Kaya:

Her aman ki fener ağlaması. Yeter artık. Bıkkınlık verdiniz. O zaman şampiyon olabileceğiniz Lig'e gidin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıevony2ynove:

şampiyon olacakları ligde şaibe olduğunu dile getirmiş. adalet olsun demiş. anlayana.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıPsh25:

şikeden içerde yatanlar için büyük laflar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıevony2ynove:

onlar aklandı. diğerleri de bu aklansın derim.

yanıt2
yanıt1

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! 'Benimle görüşmediler' sözüne açıklık getirdi

Şenol Güneş'ten olay sözlere açıklama! Sergen Yalçın'a mesaj var
Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha