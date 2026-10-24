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Axios'a göre ABD, Lübnan, BAE, Katar ve Ürdün'deki elçiliklerde personel azaltıyor

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Axios, ABD istihbaratının İran'ın personel hedefleme çabalarını 'önemli ölçüde artırdığını' tespit ettiğini öne sürdü. Yetkili, Lübnan, BAE, Katar ve Ürdün elçiliklerinde personel sayısının Husi saldırıları ve İran kaynaklı terör tehdidi nedeniyle azaltıldığını aktardı.

ABD istihbaratının, İran'ın ABD personelini hedef almaya yönelik çabalarını "önemli ölçüde artırdığını" tespit ettiği öne sürüldü.

Axios'un haberinde, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ilettiği istihbarat notuna ulaşıldığı bildirildi.

Buna göre notta, İran'ın ABD personelini hedef almaya yönelik çabalarını "önemli ölçüde artırdığına" dair istihbarat alındığı belirtilerek, "İranlıların ABD vatandaşlarına karşı yürüttüğü ölümcül komplo girişimleri, hem Orta Doğu'da hem de bazı diğer ülkelerde ileri aşamalara ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan notta, spesifik olarak kimlerin hedef olduğu ya da komploların niteliğine ilişkin detaylar yer almadı.

Orta Doğu'daki büyükelçiliklerde personel sayısında değişikliğe gidiliyor

Axios'a konuşan bir yetkili ise ABD'nin Orta Doğu'da bulunan büyükelçiliklerindeki personele ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Dışişleri Bakanlığının Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Ürdün'deki elçiliklerde çalışan personel sayısında azalmaya gidilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Yetkili, "Husi saldırıları ve İran kaynaklı terör tehdidi nedeniyle faaliyetlerimizi azaltmamız ve sadece gerekli personelin tutulmasında karar kıldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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