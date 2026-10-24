Ümraniye'de sanayi sitesindeki iş yerinin balkonu çöktü, 3 işçi yaralandı

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ÜMRANİYE'de sanayi sitesindeki bir iş yerinin balkonunun bir kısmı çalışma yapıldığı sırada çöktü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.10 sıralarında Yamanevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı oto elektrik dükkanının 2'nci katındaki balkonun bir kısmı çalışma yapıldığı sırada çöktü. Çökmeyle birlikte yere düşen 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'YIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORLARDI, ÇÖKTÜ'

İş yerinde kiracı olan Muammer Kambur, "İşçiler yukarıda çalışırken bir anda çöktü. Balkonu yıkmadan önce yukarıda hazırlık yapıyorlardı, bir anda çöktü" dedi.

'ÜZERİNDE ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE ÇÖKTÜ'

Komşu esnaf İsmail Taşkın ise, "Çökme belirtisi zaten vardı. Yönetimimiz burayı koruma altına aldı, yıkım çalışması başlayacağı esnada bir anda olduğu gibi aşağıya indi. Üzerindeki çalışan personelle birlikte çöktü. 3 tane yaralımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı