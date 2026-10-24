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Aydın'da zeytin hasadı kadınlara kaldı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar

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Aydın'da zeytin hasadı kadınlara kaldı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar
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Türkiye'nin en fazla zeytin ağacına sahip ili Aydın'da sofralık zeytin hasadı başladı. Eskiden sırıkla erkeklerin yaptığı hasatta artık zeytin tarağı kullanılıyor ve bu işte kadınlar tercih ediliyor. Köşk ilçesinde salamuralık zeytin toplayan kadınlar gündeliği 1000 TL'den çalışıyor; yağlık memecik zeytinin hasadı ise yağışların ardından başlayacak.

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili Aydın'da zeytin hasadı başladı. Geçmişte erkek işi olarak görülen ve çırpma yöntemi ile yapılan zeytin hasadı, tarama yöntemi ile kadınlar tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

SIRIK YERİNE TARAK GELDİ

Aydın'ın ova kesimlerindeki sulanabilir arazilerde sofralık zeytinlerin hasadı başladı. Kalitenin olumsuz etkilenmemesi için sırık ve çırpma makinesi kullanmak yerine üreticiler zeytin tarağı ile hasat yapıyor. Eskiden ağaçtan zeytin hasadı sırık kullanması güç gerektirdiği için erkekler tarafından yapılırken, tarak kullanılarak yapılan hasatta daha çok kadınlar tercih ediliyor.

GÜNDELİK 1000 TL

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin bahçelerinde mesaiye başlayan kadınlar, zeytin tarakları ile salamuralık zeytinleri topluyor. Gündeliği 1000 TL'den çalışan kadınlar iş sıkıntısı yaşamadıkları için durumdan memnun olduklarını belirttiler.

İldeki memecik cinsi yağlık zeytin hasadının ise yağışların ardından başlayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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