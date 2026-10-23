Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

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Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı.

KOMPANY ANTRENMANI İZLERKEN FENALAŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Kompany'nin altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

Vincent Kompany

HASTANEYE KALDIRILDI

Açıklamada, Belçikalı teknik adamın tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Geçen hafta viral bir enfeksiyona yakalanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, takımının pazartesi ve salı günkü antrenmanlara katılamamıştı.

Kaynak: AA