Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany fenalaşarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, altyapı takımının antrenmanını izlerken fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulüp, 40 yaşındaki Belçikalı çalıştırıcının detaylı kontrollerden geçirildiğini ve tıbbi gözetim altında tutulduğunu açıkladı.
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı.
KOMPANY ANTRENMANI İZLERKEN FENALAŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada, Kompany'nin altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Açıklamada, Belçikalı teknik adamın tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Geçen hafta viral bir enfeksiyona yakalanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, takımının pazartesi ve salı günkü antrenmanlara katılamamıştı.
Kaynak: AA