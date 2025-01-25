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Uğur Mumcu, 32. Ölüm Yıl Dönümünde Samsun'da Anıldı

Uğur Mumcu, 32. Ölüm Yıl Dönümünde Samsun'da Anıldı
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Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 32. ölüm yıl dönümünde Samsun'da Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen anma programıyla anıldı. Etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Uğur Mumcu'nun öz değerleri ve demokrasi mücadelesi konuşuldu. CHP milletvekilleri ve vatandaşlar törene katıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 32. ölüm yıl dönümünde Samsun'da anıldı.

Uğur Mumcu Parkı'nda anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma etkinliği, konuşma ile devam etti. Adalet ve Demokrasi Platformu adına konuşma yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, "Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin saygın isimleri olan değerli gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile ADD'nin kurucu Genel Başkanı, seçkin hukuk bilgini Prof. Dr. Muammer Aksoy'un alçakça pusular kurdurularak öldürülüşlerinin yıl dönümü günleri olan 24-31 Ocak tarihleri arasını, 'Adalet ve Demokrasi Haftası' olarak anıyoruz. Uğur Mumcu da dahil, pek çok gazetecimizi, aydınımızı, bilim adamımızı ve daha nice yurtsever insanımızı acımasızca ve hunharca katleden caniler henüz yakalanmış değillerdir. Şüphesiz ki ölüm emirlerini verenler, bu pusuları ve kumpasları kuranlar Türkiye'yi Sevr Antlaşması'ndan bu yana parçalayıp yok etmek isteyen emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileridir. Bu aydınlanma düşmanları, 1930larda Mustafa Fehmi Kubilay'ı aramızdan alanlardı. ve onlar, iyi bilmeliler ki, tarihsel-toplumsal belleğimizin bir kenarında silinmeyecek biçimde yazılıdırlar. Biz bugün acımızı ve gözyaşımızı içimizde yaşayacağız. Onların anıları ile daha da güçlenerek, daha kararlı bir şekilde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Etkinlik daha sonrasında saz eşliğinde söylenen "Uğur'lar Olsun" türküsüyle devam etti. Anma törenine CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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