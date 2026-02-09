Haberler

Uğur Mumcu suikastı davasında firari sanık için Adalet Bakanlığı'na yazı

Güncelleme:
Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin davada firari sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da olma ihtimali üzerine Adalet Bakanlığı'na iade talebi yapılması için yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma, 14 Temmuz'a ertelendi.

GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada; mahkeme heyeti, sanığın Avustralya'da olma ihtimaline karşı iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülmesi ile ilgili firari sanık Oğuz Demir'in, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Mumcu'nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Duruşmayı bazı milletvekilleri de takip etti. Davada Mumcu ailesinin avukatı, sanık Demir adına kayıtlı bir araç olduğunu söyleyerek, bu araca ilişkin araştırma yapılmasını istedi. Ayrıca Demir ve ailesinin Avustralya'da olduğuna dair bilgiler olduğu belirtilerek, iadesi için gereğinin yapılması talep edildi.

DURUŞMA 14 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir adına kayıtlı olduğu belirtilen aracın ilk tescil tarihinden itibaren trafikte gördüğü işlemlerin niteliğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın Avustralya'da olma ihtimali bulunduğu kaydedilerek, iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına hükmedildi. Yine Demir'in ailesinin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığının araştırılması için gerekli yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı. Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

