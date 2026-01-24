Haberler

Uğur Mumcu, Eskişehir'de hurda otomobilinin sergilendiği alanda karanfillerle anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, bombalı saldırıda yaşamını yitirişinin 33. yılında Eskişehir'de anıldı. Anma töreninde katılımcılar, Mumcu'nun hurda otomobiline kırmızı karanfiller bıraktı.

ANKARA'da bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, olayın 33'üncü yıl dönümünde Eskişehir'de hurda otomobilinin sergilendiği alanda karanfillerle anıldı.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, bombalı suikasta uğradığı 06 YR 245 plakalı aracının bulunduğu Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki ' Uğur Mumcu Parkı'ndaki programla anıldı. Programa CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Mumcu'nun mesai arkadaşı gazeteci-yazar Işık Kansu ile vatandaşlar katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2015 yılından bu yana anmaların Uğur Mumcu Parkı'nda yapıldığını ifade ederek, "Bugün 24 Ocak. 33 yıldır bu günü bir matem günü, bir yas günü olarak anıyoruz. 2015 yılından bu yana da bu parkta Uğur Mumcu'nun patlayan otomobilinin önünde minnetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Ama Uğur Mumcu'nun katillerinden, Uğur Mumcu'yu cinayetle karşı karşıya bırakan düzenden henüz bir hesap soramadık. O günler yakındır, bunun hesabı sorulacaktır" dedi. Anma töreninde, törene katılanlar Uğur Mumcu'nun saldırıya uğradığı hurda aracın sergilendiği kaideye kırmızı karanfil bırakarak, barış güvercini uçurdu.

ÖZEL CAM FANUSTA SERGİLENİYOR

Uğur Mumcu'nun patlamada 3 parçaya bölünen 06 YR 245 plakalı otomobili, 8 yıldır Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'ndaki mermer kaide üzerinde yaptırılan özel cam fanusta sergileniyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi

Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Adama Traore West Ham yolcusu

Adama Traore imzayı atıyor