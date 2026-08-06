Uğur Mumcu Cinayeti İçin Bakan Gürlek'ten Aileye 'Kararlılık' Sözü

33 yıl önce öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu'yu kabul eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi. Devletin muktedir olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, sürecin samimiyetle takip edileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 yıl önce otomobiline yerleştirilen bomba sonucu öldürülen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile aile avukatlarını Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Mumcu'nun güçlü bir aydın olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlıkla mücadele edecek" dedi.

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyası ile ilgili olarak "Burada tabi bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail olacağını belirten Bakan Gürlek, "Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Geçmişte yaşanan bu şekilde dosyaları ele aldık. Yani ortaya çıkarılmamış cinayetler. Bunlar eski tarihli 15, 20, 25 yıllık cinayetler var. Bizim bu büronun kuruluş amacı bu mücadelede sonuna kadar kararlılıkla mücadele etmek, üzerine gitmek, karanlık noktalar varsa, o zaman gözden kaçan deliller varsa onları ortaya çıkartmak" dedi.

"Karanlıkta kalan bazı olaylar var"

Yargılama sürecini hatırlatan Bakan Gürlek, "Burada da biliyorsunuz bir yargılama var. Ama tabii henüz karanlıkta kalan bazı olaylar var. İşte tam aydınlığa kavuşmayan olaylar var" diye konuştu. 1993 yılının Türkiye için karanlık bir dönem olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, "Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi" ifadelerini kullandı.

"Bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz"

Dosyada ismi yer alan ve yurt dışına kaçan zanlıların peşinin bırakılmayacağının altını çizen Bakan Gürlek, "Bir şahıs şu an firari. Onu elbette kırmızı bülten çıkarttık, getirilmesi için bütün iletişim kanalları da kullanıyoruz. Ama onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var. Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlıkla mücadele edecek" şeklinde konuştu.

"Devlet muktedir, samimiyetle bu süreci yürüteceğiz"

Şu an Türkiye'de devletin muktedir olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, "Eski Türkiye'de şahıslar maalesef devlet kurumlarının bazen önüne geçmiştir. Ama her zaman devlet muktedirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devlet her zaman bir olay isterse ortaya çıkartır. Şu an biz samimiyetle bu süreci yürüteceğiz. Çözdüğümüz olaylar da oldu" dedi.

"Kararlılıkla mücadele devam edecek"

Bu tür dosyalarda sonuna kadar kararlılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmalarından bahsederek, "İçinizi ferah tutabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi teknik arkadaşlar, alanında uzman arkadaşlar. Sizler de zaten sürekli olarak irtibata geçebilirsiniz. Yeni bir belge, yeni bir delil öğrendiğiniz zaman telefonlarınızı alın bu konuda. Yani biz bu büroyu kurarken dedik ki burada kim olursa olsun yani bir devlet, bir cinayet varsa bunun faili bulmak zorunda. Faili kaçtıysa da bunu peşini bırakmamak zorunda. Yani bu devletin temel görevi. Yani o Oğuz Demir İran'a gitti, Avusturya'ya gitti. Mutlaka bunu devlet iade etmek zorunda. Yani bizim en azından onun peşinde olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani orada rahat olmaması lazım" şeklinde konuştu.

Cinayette karanlık kalan noktalara vurgu yapan Bakan Gürlek, "Karanlık kalan noktalar varsa. Başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Yani devletin temel görevi bu. Yani bu konuda da biz kararlıyız" dedi.

Güldal Mumcu: "Arkasındaki güçleri bilmek istiyoruz"

Görüşme için Bakan Gürlek'e teşekkür eden Güldal Mumcu, "Sağ olun. Tabii ki biz arkasındaki güçlerin kim olduğunu, kimlerin bunları koruduğunu bilmek istiyoruz" dedi. Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da, "Bir takım failler var. Bunun arkasındaki bağlantılar. Devletin bunu ortaya çıkartma iradesi göstermesi bizi sadece memnun eder" diye konuştu.

Görüşmede Bakan Gürlek aile avukatlarının dosya hakkındaki görüşlerini de dinledi. Güldal Mumcu görüşmede, 10 yıl önce kaleme aldığı kitabını Bakan Gürlek'e takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı