Sinop'ta Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sağlık Sokağı Açıldı

Güncelleme:
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda Sağlık Sokağı açarak vatandaşları sağlık konularında bilgilendiriyor. Uzmanlar, çeşitli sağlık bilgileri ve ücretsiz hizmetlerin yanı sıra broşürler ve sağlık kitleri dağıtıyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Pelin Ünaldı, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturulan Sağlık Sokağı'nda vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.

Ünaldı, her gün farklı bir konu işleyeceklerini stantta bu gün kanser ve erken tanı temasının olduğunu belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın sağlık bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak. Bazı hizmetlerin ücretsiz olarak erişilebilirliğini öğrenmelerini sağlamak. Konulara destek amacıyla broşürler de dağıtıyoruz. Karbonmonoksit ölçümü, adımsayar ölçme bilgisi, beslenme ve hareket konusunda fizyoterapist tarafından bilgilendirme yapılıyor ve bağırsak kanseri teşhisi için kit dağıtılıyor." dedi.

Hafta boyunca Sağlık Sokağı'nda görevli personelle çalışacaklarını dile getiren Ünaldı, "Bu kapsamda Pazar günü yürüyüş etkinliğimiz var. Gerze'de okul programının ardından çeşitli paneller ve huzur evi ziyaretleri ile program devam edecek. Tüm vatandaşlarımız etkinliklerimize davetlidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
