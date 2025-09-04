Sinop'ta Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sağlık Sokağı Açıldı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık Sokağı açıldı.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Pelin Ünaldı, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturulan Sağlık Sokağı'nda vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.

Ünaldı, her gün farklı bir konu işleyeceklerini stantta bu gün kanser ve erken tanı temasının olduğunu belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın sağlık bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak. Bazı hizmetlerin ücretsiz olarak erişilebilirliğini öğrenmelerini sağlamak. Konulara destek amacıyla broşürler de dağıtıyoruz. Karbonmonoksit ölçümü, adımsayar ölçme bilgisi, beslenme ve hareket konusunda fizyoterapist tarafından bilgilendirme yapılıyor ve bağırsak kanseri teşhisi için kit dağıtılıyor." dedi.

Hafta boyunca Sağlık Sokağı'nda görevli personelle çalışacaklarını dile getiren Ünaldı, "Bu kapsamda Pazar günü yürüyüş etkinliğimiz var. Gerze'de okul programının ardından çeşitli paneller ve huzur evi ziyaretleri ile program devam edecek. Tüm vatandaşlarımız etkinliklerimize davetlidir." şeklinde konuştu.