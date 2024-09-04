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Sinop Valiliği'ne yürüyüş başlatan üç kişi yürüyüşlerini tamamladı

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Sinop'un Türkeli ilçesinden 90 kilometre mesafedeki Sinop Valiliği'ne yürüyüş başlatan üç kişi, yürüyüşlerini Sinop kent merkezinde tamamladı. Üç kişi, Türkeli-Ayancık ve Sinop sahil şeridinin turizm potansiyeline dikkat çekmek, yol sorununu duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşe başladı. Yol maratonunu 3 günde tamamlayan üç kişi, Uğur Mumcu Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandırdı.

Sinop'un Türkeli ilçesinden 90 kilometre mesafedeki Sinop Valiliği'ne yürüyüş başlatan üç kişi, yürüyüşlerini Sinop kent merkezinde tamamladı.

Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı Şirvan Ünal, gurbetçi Şaban Turhal ve Hüseyin Çetin, Türkeli-Ayancık ve Sinop sahil şeridinin var olan turizm potansiyeline dikkat çekmek, yol sorununu duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Eylül Pazartesi günü Türkeli ilçesinden yürüyüş başlattı. Üç kişi, yürüyüşte Ayancık ilçesine ulaştı. Burada dinlenen üç kişi, Salı günü Ayancık'tan yola çıkarak yürüyüşlerinin son durağı olan Sinop kent merkezine ulaştı.

Dernek başkanı Şirvan Ünal, yol maratonunu 3 günde tamamladıklarını belirterek, "Türkeli'nden Pazartesi günü saat 10.00'da çıktık. Yollarda, virajlarda su içerek Ayancık'a geldik. Pazartesi günü akşam Ayancık'ta kaldık. Salı günü sabahı Ayancık'tan çıktık. Yol güzergahımızda Erfelek Güzelçam'da kaldık 1 gece. Bugün sabah 10.00 saatlerinde tekrar yola çıktık ve şu anda Sinop'ta bulunmaktayız. Bu 3 günlük farkındalık oluşturmak için yani Sinop, Türkeli arasındaki mevzuyu dile getirmek için yürüdük. Yürüyüşümüzün son noktası da Uğur Mumcu Meydanı'nda olacak. Bu sesimizi bir nezlede olsa bir yere duyurabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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