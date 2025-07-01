Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı, Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arsuz ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kesişiminde iki araç birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri metrelerce sürüklendi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olayda yaralanan olmazken, her iki aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY