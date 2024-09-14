Kalp Masajı Eğitimi ile Farkındalık Artırıldı

Başkentte, Türkiye Acil Tıp Derneğince (TATD), "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara kalp masajı uygulaması eğitimi verildi.

TATD ev sahipliğinde Çankaya Belediyesi, ASELSAN ve bazı özel sağlık kuruluşlarının katkılarıyla Uğur Mumcu Parkı'nda "1 An, 1 Hareket, 1 Hayat Kurtarabilir" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Vatandaşlara, kalbi ve solunumu durmuş hastalara yönelik profesyonel yardım ekipleri gelene kadar hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

TATD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, kalbi durduktan sonra hastaneye gelen hastaların hayatta kalma şansının düşük olduğunu aktardı.

Erbil, "Hastane dışında kalbi ve solunumu durmuş hastaya kalp masajı yapılması ve bunlara otomatik şok cihazı ile müdahale edilmesi hastaların hayatta kalma şansı artıyor. Bu müdahalenin dünya ortalaması yüzde 30'u iken bizde yaklaşık yüzde 3. Bu oranı artırmamız lazım. Bugün bu oranı artırmak için buradayız." dedi.

"İlk yardım hayat kurtarır"

Vatandaşlara uygulamalı olarak kalp masajı ve otomatik şok cihazı kullanımını hakkında eğitim verdiklerini dile getiren Erbil, şunları kaydetti:

"Çankaya Belediyesinin davetlisi olarak buraya geldik. İşbirliği ortaklarımızdan ASELSAN otomatik şok cihazı getirdi. Diğer sağlık kuruluşları da var. Herkes burada destek veriyor. Bugün burada farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizde de bu farkındalığı yaratıp hayatta kalma oranlarını yükseltmek istiyoruz. Bugün kalbi ve solunumu durmuş herkesin tanınıp, erkenden 112'nin aranması şarttır.

Erken kalp masajına başlamak, otomatik şok cihazı varsa bunu getirip müdahale etmemiz şarttır. Bunları yaparsanız bir insanın hayatta kalmasına katkı sağlarsınız. Bu nedenle tüm halkımıza şunu söylüyoruz. 'İlk yardım hayat kurtarır.' Bu nedenle ilk yardımı mutlaka öğrensinler. İlk yardım kurslarına gitsinler ve ilk yardımı etraflarında kalbi ve solunumu durmuş bir hasta olursa ona uygulasınlar, müdahale etsinler. Hayatta kalma şanslarını artırsınlar."