Emep Genel Başkanı Seyit Aslan: "Uğur Mumcu'yu Anarken Sesleniyoruz: Çekin Tuğlaları Yıkılsın O Duvar, Altında Kim Kalırsa Kalsın"

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, gazeteci Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında anarak, adalet arayışına dikkat çekti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu anarak, "Uğur Mumcu'yu anarken sesleniyoruz: Çekin tuğlaları yıkılsın o duvar, altında kim kalırsa kalsın" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katledilişinin 33'üncü yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu andı. Aslan, şunları kaydetti:

"Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin üzerinden 30 yıl geçti. Suikastın üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı, adalet gelmedi... Uğur Mumcu'yu anarken sesleniyoruz: Çekin tuğlaları yıkılsın o duvar, altında kim kalırsa kalsın."

