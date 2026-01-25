Balıkesir'de Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Metin Göktepe Anıldı

Haber: Sefer TALAY

(BURHANİYE) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Metin Göktepe için anma programı düzenlendi.

Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Metin Göktepe için anma programı düzenlendi. "Özgür basın susturulamaz" ve "Halkın gür sesi özgür basın asla susmaz" yazılı pankartları taşıyan vatandaşlar, gazetecilere yapılan baskıları kınadı.

Basın açıklamasını okuyan EMEP İlçe Başkanı Nafi Maraş, şunları kaydetti:

"Kalemini satmayanlar, eğilip bükülmeyenler, gerçekler halka feda olsun diyen onurlu basın emekçileri. Bugün burada sadece bir anma için, sadece geçmişin yasını tutmak için toplanmadık. Bugün Türkiye'nin karanlığa gömülmek istenen hafızasına sahip çıkmaya, susturulmak istenen halkın çığlığı olmaya geldik. Burası bizim. Bu memleket bizim. Cumhuriyet tarihi aynı zamanda gerçeklere gazetecilere saldırı tarihidir. Egemenler gerçekleri halktan saklamak için kendi yandaş medyalarını yarattılar. Yalan ne kadar büyük olursa insanı o kadar çok olur diyen bir faşist anlayış bugün iktidardadır. Bugün cezaevleri onlarca gazeteciyle doludur. Halka doğruları söyleyenler bu gün bedel ödemeye davam ediyorlar. Kapısına kilit vurulan çok medya kurumu gördük. Ama, medyaya kayyum atanmasını bu dönemlerde görmeye başladık."