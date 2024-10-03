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Sinop'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kitap Fuarı Açıldı

Sinop'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kitap Fuarı Açıldı
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Sinop'ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda bir kitap fuarı düzenlendi. Vali Mustafa Özarslan, kitap okuma alışkanlığının artırılmasının önemine vurgu yaparak, her kesimden vatandaşları fuara davet etti.

Sinop'ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kitap fuarı açıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, günümüzde artık dijital yayıncılık açısından farklı bir noktaya gelindiğini ancak fiziki kitabın her zaman farklı bir anlamı olduğunu söyledi.

Kitap okuma alışkanlığının artırılması noktasında yapılan her etkinliğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Okuyan, okuduğunu anlatan, gezen, araştıran bir nesil arzu ediyoruz. Kitaplarımızın bu anlamda çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar hayırlı olmasını vesile ediyorum. Din görevlilerimizin haftasını da kutluyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Paşa Bektaş ise kitap okuma farkındalığı oluşturma açısından bir kitap fuarı düzenlemeyi uygun gördüklerini dile getirdi.

Fuarın açılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Bektaş, vatandaşları da fuara davet etti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel

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