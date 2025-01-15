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CHP'li Kılıç'tan Uğur Mumcu Davası İçin TBMM'de Önemli Gündem Maddesi

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Uğur Mumcu'nun 1993'teki cinayetinde bombalı saldırıyı gerçekleştiren Oğuz Demir'in yurt dışında olduğu iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, adaletin 32 yıl boyunca sağlanamamasına dikkat çekerek, İçişleri Bakanı'na sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 24 Ocak 1993'te bombalı saldırı ile öldürülen Uğur Mumcu davasında, İran'a kaçtığı iddia edilen bombacı Oğuz Demir'in ailesini yurt dışına kaçırdığı iddiasını ANKA Haber Ajansı'nın haberinin ardından TBMM gündemine getirdi. Kılıç, "32 yıl oldu bombacı hala bulunamadı. Susanlar konuşmadı. Artık yeter. Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 1991-1999 tarihleri arası Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayeti dahil 11 olaya doğrudan katılan, 2000 yılı Mayıs ayında Sincan'da kolluk güçlerinin arasından sıyrılıp kaçan ve izini kaybettiren, hala İçişleri Bakanlığının "arananlar" listesinde "Tevhid Selam Kudüs Ordusu Terör Örgütü" üyesi olarak aranan Oğuz Demir hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Uğur Mumcu cinayetinde arabaya bomba koyduğu iddia edilen ve İran'a kaçtığı öne sürülen Oğuz Demir'in, ailesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilmişti. Sevda Erdan Kılıç, Uğur Mumcu ailesinin bu iddiasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu.

"Dava 32 yıldır karanlıkta"

Kılıç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu ay Ocak ayı, araştırmacı yazar gazeteci Uğur Mumcu'yu kaybettiğimiz ay. Onu arabasına konulan bombanın patlatılmasıyla yitirdiğimiz ay. Şimdi yasımızı tutmamız onun fikirlerini yaşatmamız gerekiyordu ama biz hala adalet peşindeyiz. Tam 32 yıl oldu, Mumcu davası maalesef hala karanlıkta. Mumcu'nun arabasına bomba koyan sanık Oğuz Demir hala firarda. Bir firari düşünün ki; İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde ama tam 32 yıldır bulunamıyor.

"Firari sanık ailesini yurt dışına kaçırdı mı?"

Bu kişi bulunamamakla kalmıyor, bir de ailesini de yurt dışına kaçırıyor. Bu iddia Uğur Mumcu ailesinin avukatlarına ait. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruyorum: Bu iddialar doğru mu? Bakanı göreve çağırıyorum. Derhal, Oğuz Demir'in ailesinin Türkiye'de olup olmadığı araştırılmalıdır. Oğuz Demir'in aile fertleri okula gidiyor mu, oy kullanıyor mı, çalışıyor mu? Yoksa firari sanık, ailesini de yurt dışına kaçırdı mı? Derhal araştırılmalıdır.

"Mehmet Ağar tanıklık yapsın"

32 yıl oldu, bu dava aydınlanamadı. Ben de Mumcu ailesinin talepleri doğrultusunda Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın bu davada artık tanıklık yapması gerektiğini düşünüyorum. Ne demişlerdi. Bir duvar örülüyor demişlerdi. Biz hep beraber tuğlayı çekeceğiz, duvarı yıkacağız."

İçişleri Bakanı'na 5 soru

Sevda Erdan Kılıç, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"1991-1999 tarihleri arası Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayeti dahil 11 olaya doğrudan katılan, 2000 yılı Mayıs ayında Sincan'da kolluk güçlerinin arasından sıyrılıp kaçan ve izini kaybettiren, hala İçişleri Bakanlığının 'arananlar' listesinde 'Tevhid Selam Kudüs Ordusu Terör Örgütü' üyesi olarak aranan Oğuz Demir'in arama çalışmaları hangi aşamadadır?

Mumcu ailesi avukatlarının dile getirdiği üzere Oğuz Demir'in ailesini yurt dışına kaçırdığı bilgisi doğru mudur?

Oğuz Demir'in ailesini yurt dışına çıkardığı iddiaları üzerine hangi incelemeler yapılmıştır? İncelemeler iddia edildiği üzere sadece hudut kapıları ile sınırlı mı tutulmuştur?

Söz konusu iddialar üzerine, Oğuz Demir'in çocuklarının Türkiye'de eğitimlerine devam edip etmediği, aile bireylerinin sigortalı bir işte çalışıp çalışmadıkları, seçimlerde oy kullanıp, kullanmadıkları, herhangi bir hastaneye başvurularının bulunup bulunmadığı gibi Türkiye sınırları içinde yaşadıkları gösterir belirtiler incelenmiş midir?

Oğuz Demir'in kaçtığı iddia edilen İran ile yazışmalar en son ne zaman gerçekleşmiştir?"

CHP'li Kılıç'tan Uğur Mumcu Davası İçin TBMM'de Önemli Gündem Maddesi
Kaynak: ANKA / Güncel
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