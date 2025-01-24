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Özgür Özel: Uğur Mumcu Cinayeti İçin Tarihi Fırsat

Özgür Özel: Uğur Mumcu Cinayeti İçin Tarihi Fırsat
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için Mehmet Ağar’ın dinlenmesini talep etti. Mumcu'nun 32. ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde, hayatının hukukun üstünlüğü mücadelesine adandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu cinayeti davasına ilişkin, "Bugün tarihi fırsat elde var. Mahkeme, nihayet başvuru üzerine Sayın (Mehmet) Ağar'ın dinlenmesine karar verdi. Sayın Ağar'ın gelip bildiği her şeyi anlatması tarihi sorumluluğudur." dedi.

Özel, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun 32'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

İlk olarak Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu evinde ziyaret eden Özel, aile üyeleriyle Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bırakıp mum yaktı, saygı duruşunda bulundu.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Mumcu'nun cenaze töreninin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze töreninden sonra en çok insanın ağladığı ve o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir cenaze olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Mumcu cinayeti davasına değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tarihi fırsat elde var. Mahkeme, nihayet başvuru üzerine Sayın (Mehmet) Ağar'ın dinlenmesine karar verdi. Sayın Ağar'ın gelip bildiği her şeyi anlatması tarihi sorumluluğudur. Bu çağrıya biz de katılıyoruz. Söylediği söz çok anlamlı, çok gizemli ve bir o kadar aydınlatılmaya muhtaçtır. Ümit ediyorum o tuğlanın çekildiği, derin devletin altında kaldığı, bir daha da bu ülkede demokrasi dışında hiçbir gücün egemen olamadığı bir Türkiye'yi gelecekte hep birlikte inşa edebiliriz."

Özel, hukukun ayaklar altına alındığı süreçlerden bugün de geçildiğini belirterek, Mumcu'nun bir hukukçu ve gazeteci olarak en çok savunduğu şeyin "hukukun üstünlüğü" olduğunu anımsattı.

"Hukukun ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyoruz." diyen Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetinin tabi olduğu da aynı süreçtir. Bugün maalesef hepimizin yüreğini yakan Bolu Otel yangınından sonra yaşanılanlar da aynı süreçtir. Yargının talimat altında olduğu, bugün bütün iktidardan olmayan herkesin tehdit altında olduğu, özgürlüğünün tehdit altında olduğu süreç de aynı süreçtir. Otel yangınını karartanlar da adaleti karartanlar da siyasetçileri, belediye başkanlarını, seçilmişleri hapislere tıkanlar da hepsi aynı hukuksuzluk sürecinin devamıdır, sonucudur. Burada sadece bu törenler artık bir kez daha irademizi güçlendirmeye ve azmimizi bilemeye katkı sağlıyor. Buradan azmimizi bir kez daha bileyerek, yeminimizi, andımızı bir kez daha hatırlayarak ayrılıyoruz. Ant olsun ki hesap soracağız."

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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