Şehit yakınları ve gazilerin sanat dolu sergisi Sinop'ta beğeni topladı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şehit Yakınları ve Gazilerimizin Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Projesi" kapsamında hazırlanan özel sergi, Uğur Mumcu Meydanı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vatan uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gaziler ile aziz şehitlerin ailelerini sanatla buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, şehit yakınları ve gaziler tarafından hazırlanan el emeği eserler sergilendi. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü ön plana çıkaran projeyle, katılımcıların ortaya koyduğu çalışmalar vatandaşların ziyaretine açılırken, sergide farklı alanlarda hazırlanan eserler yoğun ilgi gördü.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehit yakınları ve gazilerin en kıymetli emanetler olduğu vurgulanarak, onların sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyen projelerin sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı