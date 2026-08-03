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Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek.
  • Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
  • Mumcu ailesi, bombayı araca yerleştirmekle suçlanan Oğuz Demir'in yakalanması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

MUMCU AİLESİ RANDEVU TALEP ETTİ

Ankara'da 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. 

Ailenin konuya ilişkin açıklamasında "Yargılaması süren bir dosyanın mahkeme dışında hangi gerekçeyle incelendiğinin açıklanmasını bekliyoruz" denildi. Ailenin açıklamasında, bombayı Uğur Mumcu’nun aracına yerleştirmekle suçlanan Oğuz Demir'in yakalanması için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı.

BAKAN GÜRLEK AİLE İLE GÖRÜŞECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mumcu ailesinin randevu talebi üzerine karşılık verdi.

Bakan Gürlek, 6 Ağustos Perşembe günü aileyle görüşecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Gülsek mi ağlasak mı karar veremiyoruz. Adam bütün tuşlara basıyor. Uğur Mumcu bugün yaşasa hapiste olacakğını bilmeyen yok.

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