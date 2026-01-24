Haberler

Gazeteci Uğur Mumcu, bombalı saldırıya uğradığı sokakta anıldı

ANKARA'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, adının verildiği sokakta düzenlenen bir törenle anıldı. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mumcu'nun aziz hatırasını andı ve cinayetinin siyasi tarihin karanlık sayfalarından biri olduğunu vurguladı.

Çankaya ilçesi Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenen anma törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mumcu'nun ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Özel, tören öncesi Uğur Mumcu'nun evini ziyaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü. Özel ve beraberindeki heyet, Mumcu'nun evinin önündeki Faili Meçhuller Anıtı'na ve Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı. Özel, 33 yıllık bitmeyen bir acının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Uğur Mumcu'nun katledildiği yerde, katledildiği sokakta onun hatırası önünde bir kez daha eğilerek ve yüreğimizde hiç sönmeyen o bir mumun acısını hissederek, kendisini bir kez daha andık. Bugün aynı zamanda Gaffar Okkan'ın, İsmail Cem'in ölüm yıl dönümüdür. Her üçüne de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'YENİ DUVARLAR ÖRDÜLER'

Uğur Mumcu cinayetinin, siyasi tarihin en karanlık sayfalarından biri olduğunu söyleyen Özel, "Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiri ile, 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır' denmiştir. O çekilmeyen tuğlalardan halen daha karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve bir gün hem geçmişteki bütün karanlık olaylar hem de bundan sonra bu tür karanlık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde Uğur Mumcu'nun aziz hatırasının önünde olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

