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Sultangazi'de aşırı yüklü asansörden düşen malzemeler kaldırımdakilere isabet etmedi

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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yük asansörüne kapasitesinden fazla tekstil malzemesi yüklenince malzemeler yukarı hareket sırasında aşağı düştü. Kaldırımdaki kişiler ezilmekten son anda kurtuldu, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de yük asansörüne kapasitesinden fazla yüklenen malzemeler yukarı taşındığı sırada aşağı düştü. Bu sırada kaldırımda bulunan kişilerin ezilmekten son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Uğur Mumcu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük asansörüne taşıma kapasitesinden fazla tekstil malzemesi yüklendi. Asansörün yukarıya doğru hareket ettiği sırada fazla yüklenen malzemeler aşağı düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda duran kişiler malzemelerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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