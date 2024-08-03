Samsun ve Sinop'ta Hamas lideri için yürüyüş düzenlendi

Samsun ve Sinop'ta İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi.

Samsun'da Site Cami önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile Saathane Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Muştu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını yaptığını söyledi.

Tarihin en büyük imtihanını veren Gazzelilerin sesi olmak için toplandıklarını vurgulayan Muştu, "İsrail terör örgütü, 76 yıldır Filistin'deki mazlum kardeşlerimize zulmediyor ve bu zülüm artarak devam ediyor. Bütün dünya bilsin ki İsrail bizim için devlet değil terör örgütüdür ve bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele görmelidir. İsrail, bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacı gasp çetesidir. İsrail, yalanın, alçaklığın, namussuzluğun örgütlü biçimidir." dedi.

Yürüyüşe AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta İskele Cami önünden başlayan yürüyüşte ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Filistin'e destek platformu adına açıklama yapan Ramazan Çelik, "Bugün burada Şehid İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bin kardeşimizi alçakça katletti,100 binden fazla kardeşimiz de yaraladı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli noktası bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor." diye konuştu.

Daha sonra Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.