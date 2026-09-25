Muğla Menteşe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

maddi

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı