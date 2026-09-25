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Muğla Menteşe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu

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Muğla Menteşe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

maddi

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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