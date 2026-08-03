Adalet Bakanı Uğur Mumcu Ailesiyle Görüşecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi.
Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Kaynak: AA