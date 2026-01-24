Haberler

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (Atgb) Gazeteci Uğur Mumcu'yu Unutmadı

Güncelleme:
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, 33 yıl önce katledilen gazeteci Uğur Mumcu'yu bir basın açıklamasıyla andı. Mumcu'nun araştırmacı gazeteciliğe katkıları ve güç odaklarına karşı duruşu vurgulandı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), 33 yıl önce katledilen gazeteci Uğur Mumcu'yu bir basın açıklamasıyla andı.

ATGB Yönetim Kurulu Başkanı Recai Aksu tarafından yapılan açıklamada, Mumcu'nun Türkiye'de soruşturmacı gazeteciliğin öncüsü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Uğur Mumcu'nun, birçok genç gazetecinin fikirlerini şekillendiren ve onları gazeteciliğe çeken öncü isim olduğu belirtilerek, "Ülkemizde haberleri birçok kaynaktan doğrulayan, bilgi ve belgeye dayalı araştırmacı gazeteciliğin altyapısını kuran bir gazeteciydi" denildi.

"Mobilya dosyasından Rabıta'ya, yolsuzluklardan Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastine, Suudi sermayesinden terör ilişkilerine kadar pek çok konuyu aydınlatacak bir gazeteciydi. Ne yazık ki, Mumcu'nun davası aydınlatılamadı" ifadelerine yer verilen açıklamada, Mumcu'nun güç odaklarına karşı dürüst ve cesur duruşu hatırlatıldı. Açıklamada, "33 yıl önce onu susturduğunu sananlar yanılıyor. Onun izinden giden meslektaşları eliyle, Mumcu hala gerçekleri yazmaya devam ediyor" değerlendirmesi yapıldı.

"Gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan, gazetecidir" diyen Mumcu'nun izinden gidildiği kaydedilen açıklamada, basın tarihinin onurlu kalemi Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında sevgi, saygı ve özlemle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, Uğur Mumcu katliamının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
