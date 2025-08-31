Görele Belediyesi Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri Hizmete Açıldı

Görele Belediyesi Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri'nin açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, ilçenin Kumyalı Mahallesi Sahil mevkisinde 60 dönümde yapılan tesisin açılışında, Görele'ye hizmete devam ettiklerini söyledi.

Tesisin kapılarını halkın hizmetine açtıklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Görele'ye hizmet için geldik ve gereğini de yapıyoruz. İlçede yapımını tamamladığımız bir sosyal tesisi daha halkımızın hizmetine açtık. Halkımızın denizle kucaklaştığı 60 dönüm üzerine inşa edilen Uğur Mumcu Sosyal Tesisimizin içerisinde gösteri alanı, çeşitli iş yerleri, çocuk oyun parkı ve restoran yer alıyor. Hayırlı uğurlu olsun."

Açılış törenine, Kaymakam İbrahim Civelek ve vatandaşlar katıldı.