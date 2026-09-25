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İstanbul Sultangazi'de elektrikli scooterın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

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İstanbul Sultangazi'de elektrikli scooterın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 11.45 sıralarında elektrikli scooterın çarptığı yaya yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde elektrikli scooterın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan elektrikli scooter bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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