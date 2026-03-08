Adana'da Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

ADANA'da sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli sloganlar atıp, yürüyüş yaptı.

Kentteki çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla kadınlar Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde buluştu. Ellerindeki pankart ve dövizlerle çeşitli sloganlar atan kadınlar, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelen kadınlar, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Bazı kadınların yürüyüşe bebek ve çocuklarıyla geldiği görüldü.

