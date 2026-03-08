Haberler

Adana'da Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Güncelleme:
Adana'da sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sloganlar atarak yürüyüş düzenledi. Kadınlar, Uğur Mumcu Meydanı'na doğru ilerleyerek müzik eşliğinde halay çekti.

Kentteki çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla kadınlar Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde buluştu. Ellerindeki pankart ve dövizlerle çeşitli sloganlar atan kadınlar, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelen kadınlar, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Bazı kadınların yürüyüşe bebek ve çocuklarıyla geldiği görüldü.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

