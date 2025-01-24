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Uğur Mumcu'nun Doğduğu Evde Tarihi Duyarsızlık

Uğur Mumcu'nun Doğduğu Evde Tarihi Duyarsızlık
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Kırşehirli gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun vefatının 32. yılında, doğduğu evin duvarlarına sprey ile yazılar yazılarak zarar verildi. 'Tarihe sahip çıkmamız gerekir' diyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, Mumcu'nun hatıralarının bulunduğu evin korunması gerektiğini vurguladı.

Kırşehirli Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu'nun vefatının 32. yılında Kırşehir'de doğduğu ev görüntülendi. Evin duvarlarına spreyle yazılar yazılarak zarar verildiği görüldü.

Gazeteci Uğur Mumcu'nun Kayabaşı Mahallesi'ndeki doğduğu evin duvarlarının boyanmasına ve yazılar yazılmasına sitem eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, evin korunması gerektiğini söyledi. Uğur Mumcu'nun babasının görevi nedeniyle Kırşehir'de yaşadığını ve 1942 yılında şehirde doğduğunu belirten Dönmez, "Mumcu, dört kardeşin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Gençler Mumcu'nun hatıralarının bulunduğu evi sprey boyalarla boyamışlar ve tarihi kirletmişlerdir. Tarihe sahip çıkmamız gerekir" dedi.

Uğur Mumcu adına Kırşehir'de adının ve kısa öz geçmişinin yazılı olduğu Basın Anıtı da bulunuyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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